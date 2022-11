Super Mario: John Leguizamo torna a lamentarsi del cast vocale non inclusivo: “Un passo indietro”

John Leguizamo, che ha vestito i panni di Luigi nell’adattamento in live-action di Super Mario del 1993, è tornato a lamentarsi del cast vocale non inclusivo che la Universal e la Illumination hanno scelto per il cartoon basato sulla popolare IP della Nintendo.

Durante gli impegni stampa per The Menù (LEGGI LA RECENSIONE) John Leguizamo ha definito la nuova pellicola come “un passo indietro” se paragonata al famigerato flop del film diretto da Rocky Morton e Annabel Jankel.

Sono della vecchia guardia. Un sacco di gente ama il vecchio film. Ho partecipato al Comic-Con di New York e di Baltimora e tutti non facevano altro che dirmi “No, no, amiamo quello vecchio, l’originale!”. Non erano interessati al nuovo. Non sono amareggiato. È che è un peccato. I registi, Rocky Morton e Annabel Jankel, lottarono duramente per avermi nel cast perché ero un Latino e lo studio non mi voleva come co-protagonista. Lottarono duramente e fu un’effettiva svolta. Ora hanno fatto un passo indietro non ingaggiando un altro attore di colore, una delusione.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

FONTE: IndieWire