Qualche settimana fa, era gennaio, Jonah Hill aveva spiegato in merito alla condizione necessaria per tornare in un ipotetico sequel di, il film del 2007 diretto da Greg Mottola, prodotto da Judd Apatow e scritto da Seth Rogen e Evan Goldberg.

L’attore aveva spiegato di voler aspettare di arrivare agli 80 anni di età per girare “un Suxbad di anziani in cui le nostre mogli muoiono e siamo di nuovo single” (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Judd Apatow, nelle ore scorse, ha partecipato come ospite al podcast di Michael Rosenbaum, che molti e molte di voi ricorderanno per la parte di Lex Luthor/Alexander in Smallville. Nel corso della chiacchierata, il regista, produttore e sceneggiatore ha potuto parlare di alcune idee, mai messe in pratica, per il sequel di Suxbad:

Li avrei sempre voluti vedere alle prese con un sequel di Suxbad. So che Jonah ha detto che sarebbe divertente farlo quando avranno 70 o 80 anni, ma avrei davvero voluto girare un sequel ambientato al college in cui Jonah viene bocciato all’università, ma si presenta ugualmente e fa visita a Michael Cera al college. Tutti però continuavano a ripetere che “Naaa, non vogliamo rovinare Suxbad facendo un secondo episodio schifoso” cosa alla quale rispondevo sempre allo stesso modo “Beh, è un po’ come dire che non vogliamo fare il secondo episodio de I Soprano”. Perché pensare che avremmo fatto un casino col secondo?

Uscito nel 2007 distribuito dalla Sony, il film ha ottenuto un notevole successo critico e commerciale: furono quasi 171 i milioni di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 20.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete trovare la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte: Michael Rosenbaum podcast su YouTube