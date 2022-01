ha parlato con W Magazine di, il film del 2007 diretto da Greg Mottola scritto da Seth Rogen e Evan Goldberg.

L’attore ha parlato della sola condizione che lo indurrebbe a voler realizzarne un sequel:

Non l’ho ancora proposto a nessuno, ma quello che voglio fare è aspettare gli 80 anni e girare un Suxbad 2. Un Suxbad di anziani in cui le nostre mogli muoiono e siamo di nuovo single. Voglio un Suxbad 2 così, è l’unica condizione per girarne un altro.

Ha poi commentato con ironia la notizia su Instagram, aggiungendo:

Ora ho 68 anni, perciò mancano solo 12 anni!

In un’intervista per Glenn Kalina on 98.1 WOGL risalente all’anno scorso, Christopher Mintz-Plasse aveva parlato a sua volta della possibilità di un sequel:

Ho parlato con alcune delle persone coinvolte nel primo film e non credo vogliano toccarlo. A loro sta bene lì dov’è. A volte quando realizzi un sequel rovini un po’ il primo. Credo che vogliano semplicemente lasciarlo stare. L’unico caso sarebbe avere una versione al femminile, quello è certo.