Nelle scorse oreha diffuso sul suo profilo Instagram un video che ci mostra parte del backstage di, il film del 1979 diretto dallo stesso Stallone.

Nel video in questione, oltre a Stallone, possiamo vedere anche Carl Weathers nei panni di Apollo Creed e Talia Shire in quelli di Adriana Pennino.

Potete vedere il video qua sotto:

La sinossi del lungometraggio:

Dopo l’incontro mondiale con Apollo Creed, nel quale ha perso ai punti, Rocky Balboa decide di ritirarsi dal pugilato in seguito a un problema all’occhio destro riportato dopo l’incontro stesso. Sposatosi finalmente con Adriana e con un figlio in arrivo, lo Stallone italiano non bada a spese per la propria famiglia e con il denaro vinto dal match contro Creed acquista fra le altre cose un’auto sportiva, tre orologi lussuosi, abiti nuovi e una nuova casa a Philadelphia. Ben presto il denaro comincia a scarseggiare e sia Rocky che Adriana sono costretti a trovare lavoro. Mentre Adriana decide di tornare al negozio di animali nonostante la gravidanza, Rocky prova prima con la pubblicità, con scarsi risultati dovuti sia ai problemi di vista che alla sua scarsa istruzione che non gli fa leggere bene i copioni, poi al mattatoio dove lavorava il cognato Paulie e infine alla palestra di Mickey, dove subisce le umiliazioni da parte degli altri pugili. La nostalgia del ring e la fatica a farsi una vita lontano da esso abbattono molto Balboa, che inizia a deprimersi.

