Rambo, il leggendario franchise d’azione interpretato da Sylvester Stallone, ci ha tenuto compagnia per quasi quarant’anni con cinque capitoli usciti fra il 1982 e il 2019.

Nonostante Sylvester Stallone sia ancora avvezzo al genere dei film action, anche se compare in scena solo per poco lo ritroveremo anche nel quarto episodio dei Mercenari in uscita questa settimana, ha spiegato, durante una masterclass tenutasi al festival di Toronto, che la sua avventura nei panni del veterano di guerra del Vietnam più famoso della storia del cinema può ritenersi conclusa. Un Rambo 6 sarebbe, come suggerisce con una battuta Sylvester Stallone, mediamente patetico.

Rambo potrei lasciarlo lì dove sta francamente. Ha fatto praticamente tutto quello che doveva fare, anche se vogliono farne un altro, ma contro dovrei combattere? L’artrite?

Vi ricordiamo che a Sylvester Stallone abbiamo dedicato una rubrica che ha passato in rassegna le sue pellicole da noi giudicate più importanti. All’interno del pezzo, che trovate in questa pagina, trovate linkati anche gli speciali di approfondimento sull’epopea di Rambo e quella di Rocky.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: JoBlo su facebook

Classifiche consigliate