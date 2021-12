Tra i molti talenti dic’è anche quello più classico di tutti: la pittura.

Recentemente l’attore, secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, ha anche ottenuto una vera e propria mostra d’arte con le sue opere intitolata “Sylvester Stallone: The Magic of Being” al museo tedesco Osthaus Museum Hagen.

“Sai, forse avrei dovuto fare il pittore. Sicuramente avrebbe generato meno stress”, ha dichiarato Stallone arrivato al museo per l’inaugurazione della sopracitata mostra. “È uno straordinario onore avere i miei lavori in mostra qui, accanto ad alcuni dei più grandi artisti del mondo. L’universo delle gallery è piuttosto nuovo per me”.

Ricordiamo che questa non è la prima mostra d’arte con le opere dell’attore. Stallone ha già sposto nel 2013 nel museo di stato di San Pietroburgo e nel 2015 al Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain a Nizza.

Recentemente l’attore ha anche parlato con Collider di alcune curiosità su Rocky IV:

Quando ho iniziato a scrivere, volevo parlare di cosa vuol dire essere un artista incasinato che cerca di trovare la sua strada in un mondo molto serio. Ma a nessuno importa degli artisti, quindi ho cercato di portare la sua sensibilità in un improbabile pugile. Penso infatti che lui vada in direzione opposta rispetto a quello che si potrebbe pensare dal suo nome: non è un duro, è carino e vulnerabile, un essere umano molto alla mano senza pregiudizi. Una di quelle persone che vorresti come amico, come zio, magari perfino come genitore. Ma allo stesso tempo, qui è dove casca l’asino: c’è una sorta di ferocia con cui gli spettatori devono fare i conti. Rocky non è una cattiva persona, ma mette in gioco tutto se stesso: ecco penso che in questo gli spettatori si identifichino, il fatto di portare su di sé molti pesi…quello che la gente fa tutti i giorni.