In un recente episodio del podcast The Family Stallone, Sylvester Stallone è intervenuto per parlare dei rischi del fare i propri stunt e di cosa possa comportare, anche alla persona più preparata, portando ad esempio il suo incidente del 2010 per I mercenari dal quale non si è più ripreso del tutto.

L’attore ha infatti dichiarato di essersi sottoposto di recente al suo settimo intervento chirurgico alla schiena a causa dei danni riportati 14 anni fa, quando è stato atterrato dal collega Steve Austin durante una scena di combattimento, battendo violentemente la schiena contro una parete di mattoni:

Si, certo, è molto romantico fare i propri stunt da solo. Ma è meno romantico quello che succede dopo.

L’attore, all’epoca sulla sessantina, si dislocò una spalla e riportò una grave frattura al collo e dovette sottoporsi ad un delicato intervento che inserì varie parti metalliche a sostegno del collo e della colonna vertebrale:

Ho fatto cose davvero stupide. Stavo dirigendo I mercenari e, come un idiota, rifacevo la stessa pericolosa scena più e più volte, fino a che non ricordo altro che una forte botta. Non mi sono mai ripreso, dopo quel film non sono più stato fisicamente lo stesso. Per questo ritengo sempre ad avvisare tutti quanti, non fate i vostri stunt!

