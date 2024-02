Sylvester Stallone, qualche mese fa, ha spiegato che a suo modo di vedere, quello di Rambo è un capitolo della sua vita professionale che ormai ritiene chiuso. Parlando di un ipotetico sesto capitolo della saga, affermava infatti che, ormai, l’unica cosa che restava eventualmente da combattere al celebre reduce del Vietnam era… l’artrite (ECCO I DETTAGLI).

Sappiamo bene però che a Hollywood i ruoli leggendari possono, spesso e volentieri, passare di attore in attore e, in riferimento a Rambo, Sylvester Stallone aveva svelato anni fa di desiderare Ryan Gosling come nuovo interprete del celeberrimo personaggio (ECCO I DETTAGLI).

L’argomento è saltato nuovamente fuori durante l’incursione della star da Jimmy Fallon che, citando la sua vecchia intervista, gli ha domandato se sia ancora convinto di vedere bene Ryan Gosling come nuovo Rambo:

Sì e ti dirò perché. L’ho incontrato a cena, ed ovviamente siamo persone diametralmente opposte: lui è bello, io no, è così che funziona. No, ma seriamente, immaginati un come me nei panni di Ken: non funzionerebbe per niente. Lui mi ha raccontato che “Sono sempre stato affascinato da Rambo. Andavo a scuola vestito da Rambo, e la gente mi cacciava via, ma io non la smettevo! E sai, andavo in vacanza conciato come Rambo”. Continuava a dire che aveva molta affinità con Rambo. E ho pensato “Sai, questa cosa è interessante: se mai dovessi passare il testimone, lo passerò a lui perché ama davvero il personaggio”. Non so se qualcuno direbbe davvero che “è troppo bello per interpretare Rambo”.