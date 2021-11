GUARDA ANCHE – Rocky IV: Sylvester Stallone diffonde su Youtube il documentario di 93 minuti sulla nuova edizione

Sono stati mesi ricchi di aggiornamenti quelli che hanno preceduto, la director’s cut di Rocky 4 curata da Sylvester Stallone, mesi durante i quali la star, attraverso i social e non solo, non si è certo trattenuta nell’elargire preziose perle relative alla lavorazione di un lungometraggio storico pronto a tornare in una veste inedita con tanto di rimasterizzazione in 4k.

In una chiacchierata fatta col Daily Mail, Sylvester Stallone ha raccontato di aver rischiato grosso durante le riprese di Rocky 4 per via di un colpo al petto infertogli da Dolph Lundgren, l’iconico interprete di Ivan Drago.

Ecco cosa ha raccontato il leggendario attore, regista e sceneggiatore:

Nel primo round, quando mi ha mandato al tappeto, è successo veramente. Mi aveva letteralmente polverizzato e, lì per lì, non mi ero accorto. Tuttavia, più tardi, nel corso della notte, il mio cuore ha cominciato a gonfiarsi. Aveva contuso il mio pericardio, una cosa che accade quando il cuore colpisce il petto, come negli incidenti stradali in cui il tuo petto colpisce il volante. La mia pressione sanguigna era arrivata a 260. Pensavano tutti che sarei finito a parlare con gli angeli.

Come noto, al tempo, Sylvester Stallone voleva che gli attori impegnati nelle riprese dei vari Rocky si dessero dei veri pugni.

Rocky VS Drago proporrà ben 40 minuti di scene inedite rimontate all’interno del film e per una sola notte, l’11 dicembre, sarà anche proposto nelle sale cinematografiche americane prima di arrivare in home video dal giorno successivo.

Inizialmente, Sylvester Stallone voleva far uscire Rocky VS Drago nel 2020, in occasione dei 35 anni della pellicola, ma il COVID è finito chiaramente per mettere i bastoni fra le ruote a tutta l’operazione.

Rocky IV costò, al tempo, 28 milioni di dollari ne incassò 300 milioni al botteghino di tutto il mondo, una cifra che equivale a 732 milioni di dollari di oggi.

La pellicola fu presentata il 21 novembre del 1985 a Los Angeles e arrivò al cinema negli Stati Uniti qualche giorno dopo, il 27 dello stesso mese. In Italia il film arrivò qualche mese dopo, il 14 febbraio del 1986.

Cosa ne pensate di questo aneddoto? Ditecelo nei commenti!