Nel corso di un’intervista rilasciata a David Rubenstein,, il leggendariodel grande schermo, ha potuto parlare di un tema molto sentito tanto dagli addetti ai lavori del mondo del cinema quanto dagli e dalle appassionate, ovvero i cambiamenti che l’industria sta affrontando oggigiorno. Cambiamenti che hanno a che fare sia con le nuove tecnologie – e dunque con il proliferare delle piattaforme streaming – che con le nuove abitudini del pubblico e le varie demografiche che lo compongono.

Sylvester Stallone spiega che a suo modo di vedere una pellicola come Rocky, ora, non verrebbe mai realizzata ma le sue parole più che una critica verso lo streaming, ambito in cui lavorerà lui stesso a breve sono una constatazione dei tempi che cambiano.

Se dovessi dare un consiglio a un giovane esordiente quale sarebbe? Quello di lasciar perdere il cinema e dedicarsi allo streaming?

Sì, gli consiglierei principalmente questo. Potrebbe realizzare un paio di film indipendenti per farsi le ossa, ma i giorni in cui potevi affrontare la professione afferrando la vita per la collottola affidandoti al tuo istinto sono finito. Ad esempio, un film come Rocky non verrebbe mai realizzato oggi come oggi. Così come Il padrino […] Non penso che riavremo mai quell’età d’oro del cinema perché è il pubblico, la sua demografica a essere cambiata. Ora guardano i film sull’iPhone. Il cinema non è più quel luogo simile a un tempio dove ti rechi con regolarità. Lo streaming, e in realtà io stesso sto per lavorarci a brevissimo con The king of Tulsa, ti permette di lavorare coi personaggi e di farli respirare con storie di dieci ore quando con un film di devi limitare a 95, 110 minuti. Poi con un film ti giochi i 300 milioni di dollari spesi per un film di James Bond con un tiro di dadi che viene fatto nel fine settimana d’esordio.