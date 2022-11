Sylvester Stallone ha parlato dello stato di salute di Bruce Willis nel corso di un lungo profilo che gli è stato dedicato dall’Hollywood Reporter in cui ha discusso di Tulsa King, la serie in arrivo in streaming su Paramount Plus, e di moltri altri aneddoti collegati alla sua carriera.

Circa il collega, amico ed ex socio in affari nella ben nota catena di ristoranti Planet Hollywood Bruce Willis, Sylvester Stallone ha detto:

Bruce sta attraversando momenti davvero molto, molto difficili. Non riesce a comunicare diciamo. Questa cosa mi devasta. È così triste.

L’argomento dello stato di salute di Bruce Willis è stato toccato da Sylvester Stallone anche sul red carpet di Tulsa King:

Ti fa capire la fragilità della vita. Ti fa capire davvero quanto sia importante cogliere l’attimo. Abbracciare e dire a qualcuno che gli vuoi bene, che lo ami se non l’hai ancora fatto. È una cosa che mi colpisce davvero perché lui ed io abbiamo cominciato insieme.

A fine marzo, Bruce Willis e i suoi familiari, inclusa la sua ex-moglie Demi Moore, hanno annunciato che si stava ritirando dall’industria del cinema e dello spettacolo per via dei suoi problemi di salute. Nei vari post che sono stati affidati a Instagram, si parlava di un disturbo chiamato afasia, problematica, questa, che potrebbe essere causata da un problema degenerativo cerebrale grave come, ad esempio, la demenza.

Proprio per tale ragione, negli ultimi anni, l’attore ha partecipato a innumerevoli progetti cinematografici di dubbia qualità, in maniera tale da poter assicurarsi un ulteriore fondo cassa in vista di quando gli sarebbe risultato impossibile calcare i set.

