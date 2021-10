Sono iniziate solo qualche giorno fa le riprese de, maha già terminato il suo lavoro davanti alla macchina da presa.

L’attore 75 enne ha infatti pubblicato un video su Instagram annunciando di aver ufficialmente concluso la sua porzione di lavorazione del quarto episodio del franchise lanciato da lui nel 2010. Nel video, Stallone ne approfitta per dire addio alla saga d’azione, spiegando di essere pronto a tornare “nei cari vecchi U S e A”, e che per lui questo è un momento “dolceamaro”. Legatissimo a questo progetto, che dura ormai da 12 anni, l’attore è “pronto a lasciare il testimone a Jason Statham e alle sue capacissime mani”:

La cosa più importante è essere in grado di realizzare film e intrattenimento, forse c’è un piccolo messaggio in tutto questo, perché ciò che voglio conferire nei miei film di successo è il tocco umano, il contatto umano. Non tanto l’azione, l’azione è abbastanza autoesplicativa. La cosa fondamentale è relazionarsi al pubblico in modo che possano identificarsi in qualunque sia la missione dei personaggi. La parte veramente difficile è assicurarsi che ci sia abbastanza cuore, energia e umorismo in ciascuno dei miei film.