Secondo quanto riportato da Deadline (England is Mine, The Voorman Problem) sarebbe stato scelto per dirigere(The Many Deaths of Masahisa Fukase), un biopic basato sulla vita e sulla carriera del leggendario fotografo giapponese Tadanobu Asano , attore e musicista giapponese che presto vedremo nel ruolo di Raiden all’interno del nuovo film di Mortal Kombat, vestirà i panni del protagonista.

L’opera narrerà la tragica storia d’amore tra Fukase e sua moglie Yoko, che sarà interpretata nel progetto da Kumi Takiuchi (21st Century Girl). Del cast fa parte anche Toby Kebbell (Control, RocknRolla, The Servant) nei panni del curatore del MoMA di New York John Szarkowski.

“Sarà un grande passo per me interpretare Masahisa Fukase nel film di Mark Gill Ravens”, ha dichiarato Asano sul progetto, “Ho trovato l’approccio di Mark nel comprendere il leggendario fotografo giapponese Fukase totalmente originale e stimolante”.

Orian Williams (Control, England is Mine) sarà occupato sul piano produttivo insieme a Megumi Fukasawa Ishii, Iseki Satoru e Cyril Cadars attraverso la The Open. Le riprese inizieranno nella primavera del 2022 in Giappone.

Tadanobu Asano negli scorsi anni è apparso anche in 47 Ronin, Thor: The dark world, Thor: Ragnarok, Kasane, Panku-zamurai, kirarete sôrô e in The Outsider.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!