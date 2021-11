Giusto ieri segnalavamo che, secondo un rumour,sarebbe il regista desiderato dalla Disney per dirigere l’adattamento di Tower of terror , ma mentre su quel fronte non ci sono stati aggiornamenti o smentite di sorta, è arrivata la notizia che il regista premio Oscar ha effettivamente segnato un nuovo impegno nella sua agenda.

Si tratta dell’adattamento cinematografico de L’Incal, la graphic novel di Alejandro Jodorowsky e Mœbius, che Taika Waititi porterà sul grande schermo firmndo anche la sceneggiatura insieme ai suoi abituali collaboratori Jemaine Clement (What We Do in the Shadows) e Peter Warren. La pellicola verrà prodotta da Humanoids e Primer Entertainment. L’annuncio è stato fatto sul canale YouTube della Humanoids tramite un filmato confezionato da Frank Pavich, regista di Jodorowsky’s Dune che abbiamo intervistato giusto qualche mese fa.

Taika Waititi afferma:

I film e le graphic novel di Alejandro Jodorowsky hanno influenzato me e tante persone per lungo tempo. Sono rimasto sbalordito per aver ricevuto l’offerta di dare vita ai suoi iconici personaggi e sono grato di ciò nei confronti di Alejandro, Fabrice e tutti quelli che alla Humanoids hanno avuto fiducia in me.

Jodorowsky aggiunge:

Quando il CEO della Humanoids Fabrice Giger mi ha introdotto ai lavoro di Taika Waititi, mi è sembrato ovvio che fosse la persona giusta. Ho piena fiducia nella creatività di Taika e sul fatto che riuscirà a conferire a L’Incal un taglio che sarà, allo stesso tempo, unico, intimo e di portata cosmica.

Qua sotto trovate il video annuncio:

Come segnala Wikipedia:

L’Incal è una space opera a fumetti, realizzata dal drammaturgo cileno naturalizzato francese Alejandro Jodorowsky e dal disegnatore francese Moebius tra il 1981 ed il 1988, pubblicata sulla rivista Métal Hurlant (e successivamente edita da Les Humanoïdes Associés), con il titolo originario Une aventure de John Difool (Un’avventura di John Difool). È stata poi ribattezzata L’Incal nella successiva ristampa del 1998.

L’Incal racconta le avventure del detective John Difool e del suo assistente Deepo incappati per caso nella scoperta che cambierà la loro esistenza in una girandola di intrighi e personaggi indimenticabili… la scoperta del gioiello chiamato Incal Luce!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!