Taika Waititi, Alejandro Jodorowsky e Jemaine Clement fotografati insieme a Parigi

Sappiamo già da un po’ che Taika Waititi e il suo partner creativo Jemaine Clement hanno in agenda l’adattamento de de L’Incal, la graphic novel di Alejandro Jodorowsky e Mœbius.

Sullo stato dei lavori del progetto non sappiamo ancora molto, ma, di certo, qualcosa sta bollendo in pentola visto che la moglie di Jodorowsky, Pascale Montandon-Jodorowsky, ha pubblicato su Facebook una serie di scatti che testimonia l’incontro fra Taika Waititi, Alejandro Jodorowsky e Jemaine Clement avvenuto in quel di Parigi.

La pellicola verrà prodotta da Humanoids e Primer Entertainment. L’annuncio relativo a questo progetto è stato fatto mesi fa sul canale YouTube della Humanoids tramite un filmato confezionato da Frank Pavich, regista di Jodorowsky’s Dune che abbiamo intervistato giusto qualche mese fa.

Come scrive Wikipedia:

L’Incal è una space opera a fumetti, realizzata dal drammaturgo cileno naturalizzato francese Alejandro Jodorowsky e dal disegnatore francese Moebius tra il 1981 ed il 1988, pubblicata sulla rivista Métal Hurlant (e successivamente edita da Les Humanoïdes Associés), con il titolo originario Une aventure de John Difool (Un’avventura di John Difool). È stata poi ribattezzata L’Incal nella successiva ristampa del 1998.

L’Incal racconta le avventure del detective John Difool e del suo assistente Deepo incappati per caso nella scoperta che cambierà la loro esistenza in una girandola di intrighi e personaggi indimenticabili… la scoperta del gioiello chiamato Incal Luce!