Quale sarà il prossimo progetto del regista Takashi Yamazaki dopo Godzilla Minus One? Questa è una domanda ricorrente negli ultimi tempi. Domanda che potrebbe aver ricevuto una risposta.

Recentemente infatti il produttore e docente di cinema Toshio Okada ha pubblicato in rete un video in cui il fondatore dei Gainax Studios ha parlato dell’impatto avuto da Godzilla Minus One rivelando infine che il prossimo progetto di Yamazaki potrebbe essere una trasposizione cinematografica di Barefoot Gen, shōnen manga di Keiji Nakazawa arrivato in Italia con il titolo Gen di Hiroshima.

L’opera in questione è di stampo autobiografico e segue l’autore dopo essere sopravvissuto al bombardamento di Hiroshima alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Il regista non ha commentato la notizia. Ovviamente vi terremo aggiornati.

