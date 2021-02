LEGGI ANCHE – Asakusa Kid: il libro autobiografico di Takeshi Kitano diventerà un film prodotto da Netflix

è pronto per dirigere il suo ultimo film? Secondo una notizia riportata da Varietry e originariamente pubblicata sul magazine giapponese e Josei Jishin, il noto e amato attore e regista nipponico sarebbe pronto a dirigere un adattamento di “” (Neck), romanzo scritto dallo stesso Kitano e pubblicato nel 2019.

L’agenzia del regista non ha ancora confermato la notizia, che tuttavia sta rapidamente facendo il giro del Giappone in queste ore.

In parte ispirato a I sette samurai di Akira Kurosawa (pellicola ammirata da Kitano) Kubi si concentra su un fatto realmente accaduto e rimaneggiato nel romanzo basato sull’incidente di Honno-ji, in cui fu assassinato in un tempio a Tokyo il noto signore della guerra Oda Nobunaga nel 1582. Tra i personaggi presenti nel romanzo troviamo persone realmente esistite come Toyotomi Hideyoshi e Sorori Shinzaemon. La storia, nell’opera letteraria di Kitano, prende inizio prima dell’assassinio di Nobunaga.

Le riprese di Kubi dovrebbero iniziare nel mese di maggio.

Tra i più noti e apprezzati progetti di Kitano ricordiamo titoli come Dolls, Hana-bi – Fiori di fuoco, Il silenzio sul mare, Boiling Point – I nuovi gangster, L’estate di Kikujiro, Zatōichi, Outrage, Outrage Beyond e Outrage Coda.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!