Tár: Noemie Merlant ha imparato tanto dalla “fantastica” Cate Blanchett

Nel corso di un’intervista con THR, l’attrice francese Noémie Merlant, interprete di Francesca, ha parlato di Tár, il nuovo film di Todd Field con Cate Blanchett presentato a Venezia.

L’attrice ha parlato della collaborazione con Cate Blanchett, definendola “fantastica” e parlando del profondo rispetto che nutre verso di lei:

L’attrice ha spiegato che lavorare al film l’ha stimolata così tanto che ha scritto una sceneggiatura che intende girare l’anno prossimo:

Devi prenderti un momento per renderti conto di chi ti circonda e mostrare loro rispetto, perché a volte ti puoi perdere come fa Lydia. […] Quando ho iniziato a fare questo lavoro, molti registi mi dicevano: “Devi essere molto insistente con gli attori per arrivare a ciò che cerchi“. Ma questo significa che non ti fidi dell’attore, e non ce n’è bisogno: non serve essere irrispettosi per ottenere qualcosa di interessante davanti alla macchina da presa.