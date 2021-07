Tartarughe ninja II – Il segreto di Ooze, film approdato nelle sale nel 1991.

La Funko ha diffuso online le immagini delle nuove figure della linea POP! dedicate ai protagonisti di

I personaggi delle figure in questione sono Donatello, Leonardo, Michelangelo, Raphael, Raffaello, Rahzar, Tokka e Super Shredder.

Potete vedere tutte le figure nella foto qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale del film del 1991:

A New York, Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo, quattro tartarughe gigantesche ed umanoidi, ghiottissime di pizza ed insuperabili nel karate, costrette a vivere nei sotterranei, si trovano nuovamente impegnate a combattere la famigerata setta criminale del malvagio Shredder. Questi, dopo aver rubato l’ultimo contenitore del fluido verde – una micidiale melma che aveva già provocato quindici anni prima la mutazione delle tartarughe e di Splinter, il loro maestro topo – ha sequestrato l’affabile scienziato Jordan Perry per obbligarlo a trasformare due innocui animali in due mostri da opporre alle quattro tartarughe che detesta. Aiutate da April O’Neil, una giornalista della televisione, e da Keno, il ragazzo addetto alla consegna delle pizze a domicilio, le quattro tartarughe riescono, dopo aver liberato Perry, ad eliminare i due mutanti. Vistosi perduto, Shredder ingurgita il fluido verde riuscendo a trasformarsi in un superman: ma, in un eccesso di furore, finisce per farsi crollare addosso un edificio che aveva tentato ripetutamente di distruggere.