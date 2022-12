Taylor Swift debutta alla regia di un film prodotto da Searchlight Pictures

Negli ultimi mesi vi abbiamo parlato di come Taylor Swift stesse puntando agli Oscar per il proprio cortometraggio / video musicale di All Too Well – Taylor’s Version. Il video ha battuto diversi record scalando poi la classifica di Letterbox, e al momento la popstar lo sta promuovendo a Hollywood con delle mosse palesemente volte a sensibilizzare i membri dell’Academy, partecipando per esempio alla tavola rotonda Directors on Directors di Variety al fianco di Martin McDonagh (Gli spiriti dell’isola).

Ora arriva la notizia che, dopo quest’esperienza registica con un corto, Swift farà il suo debutto come regista di un lungometraggio prodotto da Searchlight Pictures (che ha prodotto Amsterdam, in cui Swift compare in un piccolo ruolo) e basato su una sceneggiatura originale da lei scritta. Nessuna notizia su trama, cast o tempistiche di realizzazione. In particolare, sarà interessante capire come la produzione del film si andrà a inserire nella scaletta fittissima di impegni della popstar, visto che nel 2023, passata l’eventuale promozione di All Too Well in ottica Oscar (è già stato proiettato in 35mm ai festival di Tribeca e Toronto), si dovrà dedicare a un tour molto impegnativo negli stadi americani (ancora nulla si sa su un’eventuale leg europea e internazionale).

Solo ieri Swift aveva condiviso un backstage di All Too Well, che potete vedere qui sotto:

Fonte: Variety