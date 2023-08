Taylor Swift arriva al cinema, ma non ancora con il film da lei diretto per Searchlight Pictures: a ottobre arriverà infatti nelle sale americane Taylor Swift – The Eras Tour, una versione filmata del concerto con cui la popstar sta facendo il suo tour mondiale da record.

L’uscita è prevista per il 13 ottobre (data particolarmente cara alla cantante), e per il momento durerà quattro giorni (giovedì, venerdì, sabato e domenica) in tutti i cinema della catena AMC Theatres negli Stati Uniti, incluso un buon numero di sale IMAX e Dolby Cinema.

“L’Eras Tour è stata l’esperienza più importante ed elettrica della mia vita, finora, e sono felicissima di dirvi che arriverà sul grande schermo molto presto,” ha annunciato Swift sui social poco fa. “A partire dal 13 ottobre potrete vederlo nei cinema nordamericani, i biglietti sono in vendita da adesso sul sito di AMC Theatre. Sono graditi indumenti delle varie Ere, braccialetti dell’amicizia, cantare e ballare dal vivo… 1, 2, 3, LGB!!!”

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1 — Taylor Swift (@taylorswift13) August 31, 2023

I biglietti costano 19,89 dollari per gli adulti e 13,13 dollari per i bambini e gli anziani (anche in questo caso, cifre che hanno un certo significato nel mondo di Taylor Swift), più i sovrapprezzi per le sale PLF. Al momento il sito di AMC Theatres presenta delle code per l’acquisto, i biglietti sono disponibili anche su Fandango.

La catena ha spiegato che “In vista dell’annuncio, abbiamo potenziato il nostro sito e il sistema di sbigliettamento, per gestire cinque volte la più grande richiesta di biglietti che abbiamo avuto prima d’ora, ma sappiamo anche che non esiste un sistema di biglietteria in grado di gestire senza problemi la richiesta di biglietti da parte dei fan di Taylor Swift. Potrebbero esserci quindi dei ritardi e delle aree di attesa, e anche possibili malfunzionamenti”.

Il film uscirà anche in altre sale slegate dal circuito AMC Theatres, ma con la distribuzione di AMC (questo viene definito un “passo inaugurale per una nuova linea di business dell’azienda”). Ci saranno quindi anche dei cinema Cinemark negli USA, Cineplex in Canada, Cinepolis in Messico, e prima di ottobre si aggiungeranno anche altri territori: non è da escludere, quindi, che arrivino notizie anche per l’Italia, dove AMC possiede la catena UCI Cinemas (magari in un’altra data più allineata con la leg europea dell’anno prossimo).

Nelle prime tre serate delle sei al SoFi Stadium di Los Angels ad agosto, molti avevano notato un certo numero di cineprese durante i concerti. Si era pensato a una versione filmata in arrivo in streaming, ma evidentemente i piani di Taylor Swift erano più grandi. A ottobre, dopotutto, ci sarà spazio per un grande evento cinematografico (soprattutto dopo lo slittamento di Dune 2). I concerti nei cinema americani funzionano sempre piuttosto bene quando sono concepiti come eventi: ricordiamo che nel 2008 Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert incassò quasi 70 milioni di dollari.

Nessuna notizia per la durata delle proiezioni, ma il concerto dura circa 3 ore e 20. Inoltre, qualcosa ci dice che l’iniziale accordo per 4 giorni di proiezioni potrebbe prolungarsi a causa della domanda: vi terremo aggiornati…

fonte: Variety

