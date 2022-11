Da Terrifier 2 a Winnie the Pooh – Blood and honey: ecco i titoli della line-up Plaion

Da Terrifier 2 a Winnie the Pooh – Blood and honey (GUARDA IL TRAILER), Plaion ha annunciato, con un comunicato stampa, tutti i titoli della sua line-up cinematografica.

Potete scoprirli tutti grazie al comunicato stampa qua sotto!

LA LINEUP DI PLAION PICTURES SI AMPLIA ULTERIORMENTE CON NUOVI TITOLI

PLAION PICTURES ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE DI 11 FILM CHE SPAZIANO TRA GENERE HORROR, ACTION, COMMEDIA E THRILLER

Milano, 23 novembre 2022 – Plaion Pictures, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l’intrattenimento digitale, è lieta di annunciare l’acquisizione di 11 nuovi film che saranno distribuiti prossimamente all’interno della sua ricca lineup.

Per cominciare, uno dei film più attesi del 2023,il trailer ha registrato più di 9 milioni di visualizzazioni in meno di due settimane dal suo rilascio, diventando un trending topic su Twitter, Facebook e tutti i social media: Winnie The Pooh – Blood and Honey, rivisitazione in chiave horror live action del classico libro per bambini di A. A. Milne, con i suoi protagonisti, Pooh e Pimpi, assetati di sangue come il pubblico non li ha mai visti.

Altro titolo di rilievo è Terrifier 2, horror scritto e diretto da Damien Leone, pellicola diventata un vero e proprio caso al box office USA grazie al passaparola e all’endorsement di maestri del genere come Stephen King. Il clamore intorno al film è stato tale da far chiedere dai fan di sottoporlo all’Academy tra i possibili candidati agli Oscar 2023, cosa che è poi avvenuta da parte della produzione.

Silent Night, adrenalinico action movie, entra nel catalogo e segna il grande ritorno del regista di Hong Kong, John Woo (Manhunt, Paycheck, Mission: Impossible II, tra gli altri) che dirigerà gli attori Joel Kinnaman (The Suicide Squad: Missione suicida) e Kid Cudi, noto per X – A sexy horror story e per Don’t look up. Nel film, dopo la morte del giovane figlio, un padre si addentra nel mondo criminale per vendicarlo.

Dai produttori Sam Raimi (Evil Dead, Drag Me to Hell, Doctor Strange in the Multiverse of Madness) e Roy Lee (IT, Doctor Sleep, Don’t Worry Darling) arriverà anche Boy Kills World, un action thriller ambientato in un mondo distopico con Bill Skarsgård (The Divergent Series: Allegiant, Atomic Blonde, IT) come protagonista.

Orphan: First Kill, un horror-thriller psicologico, prequel del cult Orphan del 2009, diretto da William Brent Bell (The Boy), che proprio come nel primo film, terrà lo spettatore con il fiato sospeso tra intrighi, sotterfugi e verità nascoste dal primo all’ultimo secondo.

Haunted Heart è un intrigante thriller romantico, diretto dal regista premio OscarFernando Trueba. Interpretato da Matt Dillon (The House That Jack Built) eAida Folch (The Artist and the Model).

Tra le altre acquisizioni, spaziando su generi diversi, si aggiungono: la commedia corale adolescenziale Camp, l’adrenalinico action di guerra Wolf Hound, il thriller-horror Old Man, lo zombie horror apocalittico Project Legion ed il thriller action ricco di suspense Fatum.

Potete trovare maggiori dettagli sulle nuove acquisizioni Plaion Pictures di seguito.

Winnie The Pooh – Blood and Honey

Regia: Rhys Frake-Waterfield

Cast: Amber Doig-Thorne, Maria Taylor, Danielle Ronald, Natasha Tosini, May Kelly, Paula Coiz, Natasha Rose Mills, Nikolai Leon, Craig David Dowsett, Chris Cordell

Genere: Horror

Sinossi: La rivisitazione in chiave horror live action del classico libro per bambini di A. A. Milne. Pooh e Pimpi vanno letteralmente su tutte le furie dopo essere stati abbandonati da Christopher Robin, che è in procinto di iniziare il college. Il fatto che Christopher Robin si sia allontanato da loro e non si sia più curato di nutrirli, ha reso la vita di Pooh e Pimpi piuttosto difficile. Regrediti alla loro natura bestiale, e non essendo più addomesticati, si trasformano in veri e propri predatori assetati di miele e… sangue.

Terrifier 2

Regia: Damien Leone

Cast: Lauren LaVera, David Howard Thornton, Jenna Kanell, Catherine Corcoran, Samantha Scaffidi, Kailey Hyman, Chris Jericho, Casey Hartnett, Katie Maguire

Genere: Horror

Sinossi: Dopo essere stato resuscitato da un’entità sinistra, Art the Clown ritorna nella timida città di Miles County dove prende di mira una ragazza adolescente e suo fratello minore nella notte di Halloween.

Silent Night

Regia: John Woo

Cast: Joel Kinnaman, Kid Cudi, Catalina Sandino Moreno, Vinny O’Brien, Yoko Hamamura

Genere: Action

Sinossi: Alla vigilia di Natale un padre in lutto mette in atto la sua tanto attesa vendetta contro una banda spietata.

Boy Kills World

Regia: Moritz Mohr

Cast: Bill Skarsgård, Jessica Rothe, Michelle Dockery, Brett Gelman, Isaiah Mustafa

Genere: Action – Thriller

Sinossi: Quando la sua famiglia viene assassinata, Boy, un giovane ragazzo sordomuto, viene addestrato da un misterioso sciamano a reprimere la sua immaginazione infantile e diventare uno strumento di morte.

Orphan: First Kill

Regia: William Brent Bell

Cast: Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland

Genere: Thriller-Horror

Sinossi: Prequel del cult Orphan del 2009, diretto da William Brent Bell.

Dopo aver orchestrato una brillante fuga da una struttura psichiatrica estone, Esther si reca in America fingendosi la figlia scomparsa di una famiglia benestante.

Haunted Heart

Regia: Fernando Trueba

Cast: Matt Dillon, Aida Folch, Juan Pablo Urrego

Genere: Thriller

Sinossi: Thriller romantico diretto da Fernando Trueba con protagonisti Matt Dillon e Aida Folch. Alex inizia a lavorare in un ristorante come nuova cameriera. Nonostante abbia rapidamente conquistato il cuore di Enrico, si innamora del direttore del ristorante Max, ma Enrico inizia a portare alla luce indizi inquietanti sul passato oscuro e misterioso di Max.

Camp

Regia: Josh Yunis

Cast: Joey King, Sierra McCormick, Annalise Basso, Nolan Gould

Genere: Commedia

Sinossi: CAMP è una storia di formazione corale incentrata su un gruppo di adolescenti che esplorano amicizia, amore, romanticismo e tradimento nel loro ultimo anno di campo estivo.

Wolf Hound

Regia: Michael B. Chait

Cast: James Maslow, Trevor Donovan, Timothy Ritchey

Genere: Action, Guerra

Sinossi: Le audaci imprese del pilota di caccia ebreo americano Capitano David Holden e le operazioni della forza speciale tedesca KG 200, un’unità che abbatté, riparò e fece volare aerei alleati nella Francia occupata dai tedeschi nel 1944.

Old Man

Regia: Lucky McKee

Cast: Stephen Lang, Marc Senter, Patch Darragh

Genere: Thriller-horror

Sinossi:

Quando un viaggiatore smarrito si imbatte in un vecchio che vive in una remota capanna nel bosco, i due iniziano una lunga conversazione che porterà alla luce le verità da cui sono scappati, i peccati che hanno cercato di dimenticare e il legame terrificante che li collega.

Project Legion

Regia: Lance Kawas

Cast: Brande Roderick, Donald Cerrone, Kelly Lynn Reiter

Genere: Horror

Sinossi: Un giovane è intrappolato nel suo appartamento con uno sciame di zombie fuori dalla sua porta. Deve escogitare un modo per superare la notte vivo e fuggire dall’appartamento 213.

Fatum

Regia: Juan Galiñanes

Cast: Luis Tosar, Álex García, Elena Anaya

Genere: Thriller

Sinossi: Un giocatore compulsivo e un cecchino d’élite si incontrano durante una rapina presso una casa di scommesse locale. Quando viene sparato un colpo di pistola, le successive 24 ore li gettano in una corsa contro il tempo perché il figlio malato del cecchino ha bisogno di un cuore e il figlio del giocatore ucciso potrebbe donargli il suo.

