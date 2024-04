Terrifier, film horror splatter uscito nel 2016, a fronte di un budget compreso tra i 30.000 e i 50.000 dollari è arrivato a incassarne ben 400.000. Il successo inaspettato ha dato vita a un sequel nel 2022 e ora sta per arrivare il terzo episodio.

In un post su Instagram il regista, Damien Leone annuncia la fine delle riprese, svelando come sarà il nuovo film. Scrive:

Ecco, è finita la produzione di Terrifier 3! È stato sicuramente il film più impegnativo della mia carriera e un vero e proprio viaggio emotivo, per dirla in modo sobrio! Fortunatamente sono stato circondato dal miglior cast e troupe che mi hanno tenuto motivato ed entusiasta per tutta la durata. Posso essere il creatore di Terrifier, ma ci vuole un esercito di artisti appassionati per realizzare un film e sono stato sufficientemente fortunato da circondarmi di alcuni dei talenti più straordinari del settore. Sono così orgoglioso di tutti coloro che sono stati coinvolti e non vedo l’ora che tutti voi possiate vedere la magia e il caos che abbiamo creato. Se pensavate che Terrifier 2 fosse pazzo, siamo arrivati a un livello completamente nuovo di follia horror che sicuramente vi lascerà senza fiato! Preparatevi per il proseguimento del mega-slasher!