Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Terry Matalas, showrunner di Star Trek: Picard, sarebbe stato scelto per scrivere il remake di Il mio nemico, film fantascientifico del 1985.

Ambientato in un futuro in cui l’umanità è in guerra con una specie aliena rettiliana, l’opera ha come protagonista Dennis Quaid, un pilota umano e Louis Gossett Jr. nei panni di un alieno che si schianta su un pianeta desolato. Entrambi provano un odio profondo l’uno per l’altro, ma sono costretti a superare i propri pregiudizi per sopravvivere. Le cose migliorano quando il pilota umano deve prendersi cura del bambino dell’alieno quando lui non è più in grado di farlo.

Il film originale era basato sul racconto di Barry B. Longyear, e segnava il debutto alla regia in lingua inglese del regista Wolfgang Petersen.

