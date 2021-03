Con una foto pubblicata su Instagram (i due Kingsman, Rocketman) ha comunicato la fine delle riprese di, il film prossimamente in arrivo su. L’attore, lo ricordiamo, è stato scelto per interpretare Henk Rogers (imprenditore olandese che fondò la Tetris Company con Aleksej Pažitnov).

Nello scatto, che trovate qua sotto, Taron Egerton scrive a proposito di Tetris: “Abbiamo realizzato un intero film durante una pandemia e non posso essere più orgoglioso per tutte le persone coinvolte”.

Tempo fa, commentando lo slittamento nell’inizio delle riprese, la star aveva così spiegato in toni della pellicola:

È decisamente più un The Social Network che un The LEGO Movie. Riguarderà i diritti del videogame. È una storia folle.

Il film, intitolato Tetris, è diretto da Jon S. Baird, regista di Stanlio e Ollio e prodotto da Matthew Vaughn (che con l’attore ha decisamente un ottimo rapport) e Leonard Blavatnik.

Come ci ricorda Wikipedia:

Tetris (in russo Тетрис, sincrasi di тетрамино, “tetramino” e теннис, “tennis”) è un videogioco di logica e ragionamento inventato da Aleksej Leonidovič Pažitnov nel 1984, mentre lavorava per l’Accademia delle Scienze dell’URSS di Mosca. Pažitnov ha affermato che i tetramini sono stati la sua fonte d’ispirazione per questo gioco.

Non essendo stato brevettato, il gioco e molte sue varianti sono diventati disponibili praticamente per qualunque dispositivo, per qualunque console e sistema operativo, addirittura per alcune calcolatrici grafiche, telefonini, PDA, iPod, Set-top box e per l’editor di testo GNU Emacs; ne esiste perfino una versione “stand alone” da collegare a un televisore, le cui racchette ricordano i pezzi del Tetris. Ha iniziato ad avere popolarità alla fine degli anni ottanta, e ulteriore diffusione derivò dall’essere venduto in bundle con la prima versione del Game Boy.