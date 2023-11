Dopo il successo di Thanksgiving al box-office americano e internazionale, il regista Eli Roth e Sony Pictures hanno annunciato che lo slasher avrà un sequel, in arrivo nel 2025.

“Breaking News! John Carver ucciderà di nuovo!,” ha commentato il regista su Instagram. “Grazie a tutti quelli che hanno supportato un film horror originale al cinema! Andate a vederlo sul grande schermo, finché è al cinema, mentre il sequel uscirà nel 2025! Ci vuole un anno per scrivere la sceneggiatura giusta, ci lavorerò a partire da oggi!”

Negli USA finora Thanksgiving ha raccolto 25 milioni di dollari, che salgono a 30 in tutto il mondo. Ne è costati la metà, il che significa che è già un successo con i soli incassi cinematografici. Ricordiamo che il film nasce dal fake-trailer creato da Roth per Grindhouse di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. A scrivere la sceneggiatura Roth e Jeff Rendell, che figurano anche come produttori assieme a Roger Birnbaum.

Ne approfittiamo per riproporvi la nostra recente intervista con Eli Roth:

