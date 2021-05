Leggi anche: AMC e Cineworld grazie a Reddit hanno avuto un salto in avanti in borsa

A gennaio è balzato agli onori della cronaca il gruppo di Reddit r/wallstreetbets per la prestazione incredibile che ha causato alle azioni della catena di negozi di videogiochi, passate in 3 settimane a quasi 20 volte il loro valore, da 19 dollari ad azione a 370 dollari ad azione.

Come vi abbiamo raccontato, gli appartenenti al gruppo Reddit hanno deciso di iniziare a investire su GameStop con l’esplicito obiettivo di rovinare i giganteschi fondi d’investimento che speculano sulla perdita di valore di queste società. E ci sono riusciti, non senza conseguenze (qui ulteriori dettagli).

Era poi giunta notizia che la MGM aveva messo in cantiere un film acquistando i diritti di sfruttamento del libro (non ancora pubblicato) dello scrittore bestseller Ben Mezrich, autore di grandissimi successi come Miliardari per caso – L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento. Mezrich pubblicherà una cronaca di quanto accaduto a inizio anno nei prossimi mesi.

Oggi scopriamo chi si occuperà nello specifico dell’adattamento: si tratta, come riporta Deadline, di Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, sceneggiatrici di Orange Is the New Black.

Le due partiranno dal libro di Mezrich soprannominato “The Antisocial Network”, che arriverà al cinema grazie al colosso MGM e alla supervisione di Michael DeLuca.

Il candidato al premio Oscar Aaron Ryder della Ryder Picture Company (RPC), che di recente ha firmato un accordo di prelazione con la MGM, sarà produttore. Cameron e Tyler Winklevoss saranno produttori esecutivi con la loro casa di produzione Winklevoss Pictures.