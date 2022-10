The Batman: Paul Dano favorevole alle continue rivisitazioni dei personaggi

In un video per GQ, Paul Dano ha parlato del ruolo dell’Enigmista in The Batman, il film DC diretto da Matt Reeves.

L’attore ha spiegato di essere favorevole alle continue rivisitazioni dei personaggi se servono a dare un tratto distintivo e unico:

Il fatto che Matt avesse un punto di vista così specifico, con una prospettiva tutta nuova, mi ha dato molta libertà. Insomma, questo era il mio Enigmista e non dovevo preoccuparmi degli altri o dei fumetti. Ho cercato di prendere tutta l’energia archetipica dei fumetti, ne ho letti tanti e adesso ne sto scrivendo uno sull’Enigmista. Sono rimasto sconvolto da quanto mi sia piaciuto lavorare al film e interagire con i fan visto che sono io stesso un fan, e da quanto sia stato apprezzato The Batman. Ed è anche il motivo per cui è bello continuare a rivisitare certi personaggi, che è anche un modo per rivisitare i tempi in cui viviamo. Persone come Matt Reeves, Tim Burton e Chris Nolan, e chiunque sia il prossimo, devono essere artisti con una visione che devono trasporre quella città e quei personaggi per i tempi in cui viviamo.

Trovate tutte le informazioni su The Batman nella nostra scheda del film!

