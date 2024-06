Durante un’intervista con Virgin Radio, Austin Butler ha parlato delle riprese di The Bikeriders, il nuovo film di Jeff Nichols uscito nelle sale italiane il 19 giugno

L’attore ha spiegato di aver evitato per un soffio un incidente durante le riprese di una scena in monto:

Aveva piovuto, erano circa le tre di notte. Stavamo girando la mia ultima scena con Tom [Hardy] e la moto era fredda. [Sul set gli addetti] mi hanno detto: “La moto non si avvia, ma prova con l’avviamento a spinta. Se funziona, parti e gira prima di arrivare ai binari del treno“.

Così sono saltato in moto, l’ho accesa e si è avviata al primo colpo! Sono andato in strada e ho iniziato a cercare i binari. C’erano però dei punti ciechi dopo ogni lampione, non si vedeva nulla e non mi sono accorto che stavo andando troppo a destra. Sul lato della strada avevano messo tutte le foglie bagnate, e quando finisci sul fogliame bagnato in moto è come se fossi sul ghiaccio, perciò la ruota posteriore ha cominciato a slittare. Ho guidato in laterale per un po’ e poi sono saltato giù, ma sono atterrato in piedi. Stavo bene!