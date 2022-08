The Bikeriders: Jodie Comer, Austin Butler e Tom Hardy protagonisti del nuovo film di Jeff Nichols

Il regista di Mud e Take Shelter, Jeff Nichols, è pronto a mettersi dietro la macchina da presa per un nuovo film intitolato The Bikeriders.

Come riportato da Deadline, il regista ha iniziato a lavorare al progetto in primavera dopo averne acquistato la sceneggiatura e iniziando a cercare i protagonisti. Dopo mesi di ricerca, il regista ha puntato gli occhi su Jodie Comer, Austin Butler e Tom Hardy con il benestare della New Regency.

Nichols siederà in cabina di regia per il film tratto da una storia ispirata dal fotografo Danny Lyon, autore del libro del 1967 intitolato proprio The Bikeriders.

La storia originale, ambientata negli anni ’60, segue l’ascesa di un club di motociclisti del Midwest. Nel corso degli anni il club si evolve fino a passare, dopo dieci anni, da un raduno di emarginati locali a una banda più sinistra, minacciando lo stile di vita unico del gruppo originale.

Le riprese partiranno a ottobre, mentre una data d’uscita anon è stata ancora fissata.