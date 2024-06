Durante un’intervista con THR, Mike Faist ha parlato delle riprese di The Bikeriders di Jeff Nichols in cui interpreta il fotografo Danny Lyon.

Faist ha spiegato che il merito della sua partecipazione è in parte dovuto a Zendaya, con cui aveva lavorato sul set di Challengers di Luca Guadagnino.

Avevo appena finito Challengers quando Jeff mi ha chiamato per chiedermi se fossi interessato. In sostanza verso la fine di Challengers Zendaya mi aveva fatto appassionare alla fotografia perché portava le sue fotocamere sul set e ci giocava spesso. La cosa mi ha intrigato e ho provato a fare qualche scatto anch’io, poi ho ordinato una fotocamera tutta mia e in vacanza mi sono sbizzarrito un po’. Quando Jeff mi ha chiamato e mi ha detto: “Ti va di interpretare un fotografo nel film che voglio girare?“, l’ho preso come un segno: dovevo accettare il lavoro. La verità è che Jeff mi ha preso in un momento in cui dopo sei mesi di Challengers volevo prendermi una pausa, ma l’ho trovata un’opportunità interessante.