The Bikeriders: Norman Reedus si assicura il primo ruolo dopo la fine di The Walking Dead 

Ancora un ingresso nel cast del nuovo film del regista di Mud e Take Shelter, Jeff Nichols, pronto a mettersi dietro la macchina da presa per The Bikeriders.

Dopo i primi ingressi nel cast, ovvero Jodie Comer, Austin Butler e Tom Hardy, a cui si sono aggiunti Michael Shannon, che aveva diretto già in Take Shelter, Boyd Holbrook e Damon Herriman, oggi arriva un altro nome.

Si tratta, come riporta Deadline, di Norman Reedus, che si assicura così il primo ruolo di spicco dopo la fine di The Walking Dead, ora alla sua 11° e ultima stagione.

Nichols siederà in cabina di regia per il film che sarà tratto da una storia ispirata dal fotografo Danny Lyon, autore del libro del 1967 intitolato proprio The Bikeriders.

La storia originale, ambientata negli anni ’60, segue l’ascesa di un club di motociclisti del Midwest. Nel corso degli anni il club si evolve fino a passare, dopo dieci anni, da un raduno di emarginati locali a una banda più sinistra, minacciando lo stile di vita unico del gruppo originale.

Le riprese partiranno a breve, mentre una data d’uscita non è stata ancora fissata.