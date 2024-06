Recentemente Tom Hardy ha parlato con Fandango di The Bikeriders, lungometraggio di Jeff Nichols di imminente uscita.

Nel film Johnny, personaggio interpretato da Hardy, si sente in qualche modo ispirato da Johnny Strabler, interpretato da Marlon Brando in Il selvaggio (The Wild One), film del 1953. Nell’intervista l’attore ha parlato della questione:

Era molto importante per Jeff [Nichols] concentrarsi su quel momento. Quindi sarebbe sciocco non unire i punti dicendo che in qualche modo si trattava solamente di una scena in secondo piano, ma che piuttosto fosse un’ispirazione nata da quel momento, che era importante, ma Johnny è anche un uomo vero inserito nella vita reale quindi non sarebbe stato giusto adottare una sorta di parodia di Marlon Brando.

The Bikeriders – La trama

The Bikeriders racconta la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals. Visto attraverso le vite dei suoi membri, nell’arco di dieci anni il club si trasforma da luogo di ritrovo per gli outsider locali in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.

