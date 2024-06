The Boondock Saints, uscito nel 1999, fu un flop al box office, ma divenne un piccolo cult, tanto da portare alla realizzazione di un sequel nel 2009. Protagonisti della pellicola sono Norman Reedus e Sean Patrick Flannery nei panni di due fratelli, irlandesi e cattolici, che si imbarcano in una crociata per sconfiggere i criminali della città di Boston nel nome di Dio.

Attualmente è in produzione un terzo film. Racconta Reedus da dove potrebbe ripartire il nuovo capitolo:

C’è una sorta di bozza di sceneggiatura. La sequenza di apertura, credo che la stiano mantenendo da quella bozza perché è pazzesca. È pazzesca. Praticamente inizia con i ragazzi che evadono di prigione. Così inizia.

Stando alle parole dell’attore, il film dovrebbe quindi cominciare da dove il secondo capitolo finiva: con i due fratelli in prigione, intenzionati a portare la loro idea di vigilanti nel mondo carcerario. Al momento è troppo presto per saperne di più. Sappiamo però che il regista dei due precedenti film, Troy Duffy, non tornerà per quello nuovo.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate