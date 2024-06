The Bourne Legacy

In una recente apparizione al noto podcast di Josh Horowtitz, Happy Sad Confused, Jeremy Renner ha parlato del suo incidente quasi fatale, di Avengers, della terza stagione di Mayor of Kingstown, di molti progetti passati, tra cui Mission Impossible, e anche della saga di Bourne.

L’attore, che ha preso il testimone lasciato da Matt Damon per The Bourne Legacy interpretando l’agente Aaron Cross nel 2011, ha parlato nello specifico del sequel mai realizzato di cui aveva discusso con il regista Justin Lin, ipotizzando un progetto in cui lui e Damon avrebbero fatto squadra.

Come sappiamo, però, nel 2016 Damon è ritornato nel ruolo di protagonista e ha di nuovo fatto squadra col regista Paul Greengrass, cosa che ha messo definitivamente da parte qualsiasi possibile sequel con Renner:

Eravamo piuttosto in là con lo sviluppo del possibile sequel, tanto che quando poi Greengrass e Damon sono tornati e hanno messo sul banco il loro film, abbiamo pensato… facciamolo insieme! Volevamo provare un cambio di rotta in cui questi due universi paralleli si incontravano. La mia idea era questa, di lavorare insieme. Avremmo sicuramente avuto uno scontro tra questi due. Poi ci siamo resi conto che quei due insieme avrebbero potuto fare squadra e spaccare tutto. Bourne e Cross, insieme. Sarebbe stato un duo fantastico. Sarebbe stato davvero tosto!

