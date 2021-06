Secondo giorno consecutivo in testa alla classifica peral box-office italiano. Giovedì 3 giugno il film della Warner Bros. ha raccolto altri 90mila euro, ottenendo nettamente la miglior media della classifica e portandosi a un totale di 260mila euro in due giorni. Le altre nuove uscite della settimana debuttano tutte fuori dalla top-5.

Seconda posizione per Crudelia, che incassa 44mila euro e si porta quindi a 843mila euro complessivi, mentre al terzo posto The Father – Nulla è come sembra incassa 20mila euro e sale a 453mila euro complessivi. Quarto posto per Il cattivo poeta, che incassa altri 7600 euro e sale a 478mila euro complessivi. Chiude la top-five Un altro giro, con seimila euro e un totale di 370mila euro.

Debutta al sesto posto Maledetta primavera: il film di Elisa Amoruso incassa poco meno di tremila euro. Settima posizione per Nomadland, che incassa 2200 euro e sale a 1.3 milioni di euro complessivi. Apre all’ottavo posto Estate ’85, con 2194 euro, mentre al nono posto Il sacro male incassa 2092 euro e sale a 233mila euro complessivi. Chiude la top-ten 100% Lupo con 1966 euro e un totale di 221mila euro.

INCASSI GIOVEDÌ 3/6/2021

THE CONJURING: PER ORDINE DEL DIAVOLO – € 89.993 / € 260.934 CRUDELIA – € 44.195 / € 843.378 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 20.307 / € 453.516 IL CATTIVO POETA – € 7.653 / € 478.553 UN ALTRO GIRO – € 6.089 / € 370.298 MALEDETTA PRIMAVERA – € 2.943 / € 2.999 NOMADLAND – € 2.245 / € 1.362.613 ESTATE ’85 – € 2.194 / € 2.424 IL SACRO MALE – € 2.092 / € 233.049 100% LUPO – € 1.966 / € 221.469

Fonte: Cinetel