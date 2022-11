The Equalizer 3: sequestrata cocaina allo staff del film nel blitz dopo la morte del responsabile del catering

I Carabinieri di Amalfi hanno effettuato un blitz sul set di The Equalizer 3, la pellicola con Dakota Fanning e Denzel Washington diretta da Antoine Fuqua le cui riprese sono partite nella ben nota località campana un paio di settimane fa (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Secondo quanto riportato da Il Giornale:

Il blitz dei carabinieri, diretti dal capitano Umberto D’Angelantonio, è stato poi effettuato nella giornata di martedì primo novembre all’interno degli alloggi dello staff di produzione. In una camera sarebbero stati trovati 120 grammi di cocaina.

Sempre da Il Giornale apprendiamo:

Due addetti al catering, romani, entrambi over 30, sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Dopo essere stati interrogati, e dopo che sono state espletate tutte le formalità di rito, i due sono stati messi agli arresti domiciliari presso la struttura alberghiera di Maiori in cui alloggiano. Entrambi i soggetti si trovano adesso a disposizione dell’autorità giudiziaria.