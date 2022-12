The Fall Guy: la produttrice spiega perché il film con Ryan Gosling sarà PG-13

In un’intervista con Screenrant, la produttrice Kelly McCormick ha rivelato che The Fall Guy, adattamento cinematografico dell’omonima serie televisiva degli anni ’80, avrà una classificazione PG-13. Il film, diretto da David Leitch, è targato 87North Productions, società che ha realizzato tra gli altri Io sono nessuno e Una notte violenta e silenziosa, attualmente nelle sale. Ecco le ragioni di tale scelta:

The Fall Guy è PG-13! È originale. È ovviamente basato su una proprietà intellettuale degli anni ’80, ma chiamiamolo originale, capite cosa intendo? Noi di 87North abbiamo la fortuna di produrre spesso degli originali.

Credo che la R [la classificazione] “vietato ai minori” sia poco importante. Credo che [il nostro punto di forza] sia l’atonalità delle nostre immagini, se vuoi la mia opinione sincera. Atonale era una parola così brutta, ma credo che sia il nostro ingrediente speciale. Credo che parte di ciò che offriamo, e il motivo per cui è esperienziale e degno di essere distribuito nelle sale, è che è come la Mr. Toad’s Wild Ride [storica attrazione di Disneyland]. Non sai mai cosa vedrai, cosa sentirai, cosa sarai o cosa farai. L’originalità e l’emotività di questa esperienza sulle montagne russe è, a mio avviso, fondamentale.