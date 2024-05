Scott Derrickson ha diretto Miles Teller e Anya Taylor-Joy in un thriller romantico dal titolo The Gorge. Della trama del film non si conosce quasi nulla, tranne che i due interpretano due soldati che andranno a costituire una “coppia letale”.

Racconta Taylor-Joy le due ragioni per cui ha deciso di unirsi al film in un’intervista con Collider:

Ero davvero entusiasta di lavorare con Miles [Teller]. Siamo buoni amici, ma volevamo lavorare insieme da molto tempo. Credo che fossi intrigata dal fatto che il film fosse semi-senza genere, nel senso che era sia una storia d’amore che un film d’azione. Quindi, ero eccitata per questo.

Nel cast di The Gorge, ancora senza data di uscita, troviamo anche Sigourney Weaver. Il film è prodotto da Skydance Media, Lit Entertainment Group e Crooked Highway, mentre la sceneggiatura è di Zach Dean.

