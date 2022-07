Dopo la breve anteprima cinematografica, The Gray Man, la nuova pellicola dei fratelli Russo con Ryan Gosling e Chris Evans, è approdata in streaming su Netflix lo scorso 22 luglio.

A prescindere dall’accoglienza critica, piuttosto tiepida, era comunque facilmente prevedibile che un blockbuster di così alto profilo, specie per via dei nomi coinvolti, avrebbe ricevuto tutte le attenzioni del caso da parte del pubblico. Cosa che si è puntualmente verificata tanto che, giusto qualche ora fa, il colosso dello streaming ha confermato l’arrivo di un sequel, nuovamente diretto dai Russo e interpretato ancora una volta da Ryan Gosling, e di uno spin-off scritto dagli sceneggiatori di Deadpool Paul Wernick e Rhett Reese (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Grazie al puntuale aggiornamento settimanale delle Top 10, possiamo apprendere che The Gray Man, nel corso del fine settimana, ha ottenuto ben 88.550.000 milioni di ore visualizzate. Si tratta del secondo miglior debutto filmico del 2022. Meglio di The Gray Man ha fatto solo The Adam Project (LEGGI LA RECENSIONE), il film diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Reynolds con 92.000.000 di ore visualizzate. Grazie a The Adam Project, Ryan Reynolds è diventata l’unica star di Hollywood ad avere ben tre film nella Top 10 dei film più visti di sempre in streaming su Netflix.

Basato sul romanzo di Mark Greaney, il film è scritto da Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

