La A24 ha diffuso online (via Collider ) alcune nuove immagini di, una rivisitazione della leggenda arturiana difirmata da David Lowery, regista di

A causa della pandemia di nuovo Coronavirus, si era inizialmente pensato che il film, previsto per la scorsa primavera, potesse arrivare direttamente in streaming ma, lo scorso dicembre, è stata svelata la data di uscita cinematografica nel mercato nordamericano: il 30 luglio 2021.

La pellicola, ricordiamo, sarà vietata ai minori a causa della violenza presente, ma anche a causa di “sessualità e nudità” mostrata nel corso della storia.

Ecco, a seguire, le immagini:

Questa la sinossi (guarda il primo trailer):

Un’avventura fantasy epica basata sull’intramontabile leggenda arturiana, il film narra la storia di Sir Gawain, nipote caparbio e avventuroso di Re Artù che decide di imbarcarsi in una missione per affrontare il rinomato Cavaliere Verde, un gigantesco sconosciuto dalla pelle color smeraldo che mette gli uomini alla prova.

La pellicola doveva uscire nei cinema il 29 maggio 2020, ma ora arriverà il 30 luglio 2021; le riprese si sono svolte in Irlanda, mentre la Weta Digital ha contribuito agli effetti visivi.

Lowery sta dirigendo per la Disney il film di Peter Pan e Wendy. Le riprese sono attualmente in corso in canada, a Vacncouver. Proprio ieri abbiamo avuto modo di vedere un nuovo sguardo al set in cui ammirare Jude Law nei panni di Capitan Uncino e Spugna (Jim Gaffigan) con gli altri pirati a bordo della Jolly Roger. Potete ammirare tutti gli scatti in questo articolo.

Quanto attendete il nuovo film di David Lowery interpretato da Dev Patel? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!