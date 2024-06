In una recente intervista con Variety, Anthony Mackie ha raccontato di come abbia rischiato di perdere il ruolo in The Hurt Locker, il film vincitore del premio Oscar del 2008 di Kathryn Bigelow con protagonista Jeremy Renner.

Mackie ha infatti rivelato che, anche se era in lizza per il personaggio del Sergente J.T. Sanborn, stava girando un altro film – mai uscito e di un “pessimo regista” – e perciò non sarebbe riuscito a partecipare a quello di Bigelow. Per sua fortuna, qualcuno ha rinunciato e la produzione ha accettato di modificare i piani secondo i suoi precedenti impegni:

Quando ho incontrato Kathryn, il ruolo che volevano farmi interpretare era di un altro soldato, e poi le ho spiegato che la guerra non è una questione di razza, ti ammazzano a prescindere dal tuo aspetto. Ha subito capito cosa intendevo con quelle parole. Nel frattempo stavo girando un altro film, mai uscito, con un regista davvero terribile, Dan – no, non dirò il suo cognome – e avevamo sforato con i giorni di riprese, dovevamo andare avanti per altri sei mesi. Io avrei dovuto lasciare per girare The Hurt Locker, ma non c’era tempo. Kathryn mi disse che erano dispiaciuti, che sarebbe stata per la prossima volta e offrirono la parte a un altro attore che però rifiutò. Tornarono quindi da me e mi dissero che mi avrebbero aspettato, a patto che andassi da loro immediatamente appena finite le riprese dell’altro film. The Hurt Locker ha praticamente lanciato la mia intera carriera, e tutto grazie a un tizio che ha rifiutato perché voleva più soldi.

