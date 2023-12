Jeremy Allen White, Zac Efron e Harris Dickson non si conoscevano prima di recitare insieme in The Iron Claw, ma hanno fatto in fretta a rompere il ghiaccio.

Racconta White a Variety:

I nostri corpi dovevano essere completamente depilati. Eravamo degli sconosciuti a quel tempo. Ora li conosco e gli voglio bene, ma all’epoca la situazione era: “Ciao, piacere di conoscerti. Sì, ci stanno tagliando ogni pelo corporeo.”

Conclude l’attore:

Era incredibile, ma eravamo anche ridicoli.

Non solo hanno dovuto depilarsi completamente, ma i tre attori hanno anche dovuto mettere su un’incredibile massa muscolare per interpretare i 3 wrestler. Lo stesso White racconta di guadagnato ben 40 chili di muscoli. Ma niente in confronto a Zac Efron che era davvero enorme!

Il film sulla storia dei fratelli Von Erich uscirà in Italia il primo febbraio.

