Sono anni che si parla di un remake americano digirato sempre da, il masetro del cinema d’azione hongkoghese autore di cult imperdibili come A Better Tomorrow (1986), A Better Tomorrow II (1987), The Killer (1989), Bullet in the Head (1990) e Hard Boiled (1992).

Nel 2015 il regista spiegava che il progetto era ancora nei suoi piani (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Nulla è però si è mai davvero mosso. A un certo punto, pareva che la protagonista della pellicola sarebbe stata Lupita Nyong’o dato che, contrariamente al lungometraggio originale, il “killer” del titolo sarebbe stata una killer. Alla fine del 2019 è poi arrivata la notizia del forfait dato dall’attrice (ECCO COSA C’È DA SAPERE).

Dopo un’altra lunga fase di silenzio, arriva ora la notizia che John Woo dirigerà effettivamente il remake di The Killer e che il film uscirà in streaming nel 2023 su Peacock, la piattaforma streaming di Comcast.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli di una pellicola che, da quasi dieci anni, sta brancolando nel proverbiale development hell, ma che, ora, sembra un po’ più vicina al concretizzarsi.

A seguire trovate la trama del film originale interpretato da Chow Yun-fat ispirato al film di Jean-Pierre Melville Frank Costello faccia d’angelo:

In preda a sensi di colpa per aver ferito, accecandola, la cantante di un night-club, un sicario le paga le spese di un costoso intervento chirurgico. Tradito da un amico e aiutato da un poliziotto anticonformista che gli dà la caccia, va incontro alla sua morte dopo essere stato a sua volta ferito agli occhi.

Fonte: via JoBlo