“Happy creativity sunday..”. Cosìha esordito ultimamente sul suo profilo Instagram pubblicando uno scatto che lo vede nei panni di Kaulder in The, film diretto da Breck Eisner arrivato nelle sale nel 2015.

Ecco il post dell’attore:

La pellicola è arrivata nelle nostre sale il 29 ottobre 2015.

Questa la sinossi ufficiale:

Il mondo moderno nasconde molti segreti, ma quello più sorprendente è che le streghe vivono ancora tra di noi; creature maligne e sovrannaturali determinate a scatenare la Morte Nera sul mondo.

Eserciti di cacciatori di streghe hanno combattuto in tutto il mondo per secoli contro questo nemico disumano, compreso KAULDER, un valoroso guerriero che riuscì ad uccidere l’onnipotente REGINA DELLE STREGHE, decimando, nel contempo, i suoi seguaci. Poco prima di morire, la REGINA maledisse KAULDER con la sua stessa immortalità, separandolo per sempre dall’amata moglie e figlia. Oggi KAULDER è l’ultimo della sua stirpe, e per secoli ha dato la caccia alle streghe, consumandosi nel desiderio di poter riabbracciare i suoi cari perduti da tempo. Tuttavia, all’insaputa di KAULDER, la REGINA DELLE STREGHE è tornata in vita e ora cerca vendetta nei confronti del suo assassino, dando così inizio ad un’epica battaglia che determinerà la sopravvivenza della razza umana.

Summit Entertainment presenta in collaborazione con TIK Films, una produzione Mark Canton / One Race Films / Goldmann Pictures.