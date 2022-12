The Legend of Zelda: Gaten Matarazzo di Stranger Things ha un’idea per un film animato

Se, da una parte, Super Mario, la nota mascotte della Nintendo, sta per tornare al cinema con il film d’animazione della Illumination (GUARDA IL FULL TRAILER), in zona The Legend of Zelda tutto tace.

Qualche anno fa pareva che Nintendo e Netflix fossero in fase di trattativa per sviluppare una serie TV basata proprio su The Legend of Zelda. Poi però tutto è stato bloccato dal colosso giapponese dopo alcuni leak relativi proprio al fatto che le due compagnie stavano collaborando insieme su alcuni progetti basate sulle IP della multinazionale di Kyoto (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Intanto in una recente intervista con Variety, la star di Stranger Things Gaten Matarazzo, da grande fan della saga videoludica fantasy della Nintendo, ha fornito uno spunto su un ipotetico film animato di The Legend of Zelda:

Sono un grandissimo fan di Zelda e ho sempre desiderato vedere un film animato che fosse molto basato sugli elementi visivi e musicali. Potrebbe essere una sfida non indifferente visto che la maggior parte dei personaggi non parlano mai, ma esplorare un mondo vocalmente silente con una storia raccontata visivamente e musicalmente sarebbe interessante.

Il prossimo videogioco del franchise, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, è in uscita il prossimo maggio su Nintendo Switch.

