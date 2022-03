, commedia in arrivo a fine aprile nelle sale con Sandra Bullock, e Bullet Train , film d’azione con, sono legati da un motivo molto particolare. I due protagonisti hanno infatti acconsentito a uno scambio di favori recitando uno nel film dell’altra, anche se per poco tempo.

Durante la promozione del film, tuttavia, Sandra Bullock ha spiegato che lo scambio è avvenuto in maniera peculiare:

Non l’ho chiamato io, non ci ho proprio parlato con Brad. Io e lui abbiamo la stessa acconciatrice che bada ai nostri capelli per i film che facciamo. Si chiama Janine Rath-Thompson, stava sul set di Bullet Train quando Brad le ha detto: “Puoi chiamare Sandy e la fai venire qui?”. Non mi ha mai chiamato lui, ho parlato solo con Janine. Quando ho accettato di farlo ho così chiesto a Janine di far recitare Brad in questo film. Perciò è tutto merito Janine Rath-Thompson.