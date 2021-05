In occasione della promozione stampa del suo nuovo romanzo intitolato Project Hail Mary, lo scrittore diAndy Weir ha raccontato a CinemaBlend un curioso retroscena sul casting dell’acclamato lungometraggio diretto dache, nel 2015, ha incassato ben 630 milioni di dollari al box office mondiale.

L’autore ha raccontato che, prima dell’ingresso in scena di Matt Damon, la 20th Century Fox voleva Channing Tatum nel ruolo di Mark Watney:

Beh, quando Matt Damon si è gettato nella mischia, abbiamo pensato “Oh cacchio, sì”. Specifico però una cosa: non avevo alcuna voce in capitolo col film di The Martian, il mio unico lavoro è stato incassare l’assegno. I produttori e Ridley Scott pensavano che avrebbe funzionato, ma lo studio stava davvero spingendo forte per avere Channing Tatum nei panni del protagonista. Ricordo di aver pensato “Non ce lo vedo. È un uomo davvero splendido, ma non ce lo vedo nei panni di questo tizio davvero molto intelligente”. Sono sicuro del fatto che Channing Tatum sia intelligentissimo, ma non mi pareva la parte che interpreta di solito. In genere interpreta tizi che sono meravigliosi, o tosti o entrambe le cose. Ma sì, alla fine abbiamo avuto Matt che ha fatto un lavoro strepitoso, ha davvero azzeccato tutto.