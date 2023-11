Durante un’intervista con Yahoo, Iman Vellani ha parlato del flop di The Marvels, crollato in maniera disastrosa al botteghino ottenendo un record storico negativo: con soli 10.2 milioni di dollari, ha registrato una perdita del 79% rispetto al già magro weekend d’esordio, il peggior secondo weekend di sempre per un cinecomic e il peggiore anche per la Marvel (battendo Quantumania, che perse quasi il 70%).

“Non voglio focalizzarmi su una cosa su cui non ho il controllo, non ha senso per me” ha commentato l’attrice. “È una cosa che riguarda Bob Iger“.

Ha poi aggiunto:

Non ho nulla a che vedere con il botteghino. Sono soddisfatta del prodotto finito, alla gente a cui tengo il film è piaciuto. È un film che fa stare bene ed è il massimo che si possa chiedere, ha dei supereroi, è ambientato nello spazio, non è così profondo e parla di lavoro di squadra e sorellanza. È un film divertente e sono così felice di poterlo condividere con le persone.

Ha inoltre parlato di fandom tossico:

Al liceo succedeva spesso che quando condividevo la mia emozione con qualcuno, mi smorzavano completamente l’entusiasmo. Odio vedere cose simili anche tra i fan, perché è bruttissimo. Se le persone sono emozionate per qualcosa, lasciatele in pace. E se avete critiche costruttive, fatele, ma smettete di fare i guastafeste.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

