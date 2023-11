Attenzione: l'articolo contiene spoiler

È arrivato online poche ore fa il trailer finale di The Marvels che contiene un mucchio di scene inedite dal film Marvel in arrivo domani nei cinema italiani.

Una scena in particolare dell’anteprima (quella finale) rivela un’anticipazione non da poco, probabilmente legata al terzo atto del film.

In alcuni fotogrammi notiamo infatti Monica Rambeau in compagnia di un personaggio misterioso vestito di bianco e rosso, due colori che nei fumetti sono associati al supereroe noto come Binary.

L’alias di Binary è stato creato da Chris Claremont e Dave Cockrum in Uncanny X-Men #164 del 1982. Nel numero in questione, Carol Danvers è impegnata in un’avventura nello spazio con gli X-Men durante la quale cade vittima della Covata che fa esperimenti su di lei trasformandola di fatto in Binary.

Più di recente, nella serie di Captain Marvel di Kelly Thompson, Binary è semplicemente un clone di Carol, mentre secondo alcune teorie quella del film Marvel potrebbe una Monica di un’altra dimensione o addirittura sua madre Maria.

Il dato ancora più interessante della sequenza è che sul monitor si intravede quella che a tutti gli effetti sembra la X caratteristica del logo degli X-Men, come potete vedere a seguire:

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023 negli USA, l’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Seguiteci su TikTok!

Fonte

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate